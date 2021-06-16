Rüyalarımızı Lucid yöntemiyle kontrol etmek mümkün! Ancak bir tehlikesi var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rüyalarımızı Lucid yöntemiyle kontrol etmek mümkün! Ancak bir tehlikesi var

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Bilinçli rüya deneyimi olan Lucid Rüya Tekniği ile rüyalar kontrol edilebiliyor. Teknikte uygulanan bazı yöntemler ile rüyadayken onları kontrol etmemiz mümkün, ancak bir tehlikesi var.

Uyku halindeyken sayısız rüya görürüz. Bazen bu rüyaların farkında olur, istemeden de olsa onlara yön veririz. 'Bilinçli Rüya Deneyimi' olarak bilinen Lucid Rüya Tekniği ile rüyaları kontrol etmek mümkün. Bu konuda çeşitli yöntemler var, ancak uygulamak bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor.

İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Rüyalarımızı Lucid yöntemiyle kontrol etmek mümkün! Ancak bir tehlikesi var
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Angela Merkel Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Hande Ataizi Merve Dizdar Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rüyalarımızı Lucid yöntemiyle kontrol etmek mümkün! Ancak bir tehlikesi var - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 12:11:22. #1.16#

title