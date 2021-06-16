Rüyalarımızı Lucid yöntemiyle kontrol etmek mümkün! Ancak bir tehlikesi var
Bilinçli rüya deneyimi olan Lucid Rüya Tekniği ile rüyalar kontrol edilebiliyor. Teknikte uygulanan bazı yöntemler ile rüyadayken onları kontrol etmemiz mümkün, ancak bir tehlikesi var.
Uyku halindeyken sayısız rüya görürüz. Bazen bu rüyaların farkında olur, istemeden de olsa onlara yön veririz. 'Bilinçli Rüya Deneyimi' olarak bilinen Lucid Rüya Tekniği ile rüyaları kontrol etmek mümkün. Bu konuda çeşitli yöntemler var, ancak uygulamak bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor.