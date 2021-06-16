Rüyalarımızı Lucid yöntemiyle kontrol etmek mümkün! Ancak bir tehlikesi var

Bilinçli rüya deneyimi olan Lucid Rüya Tekniği ile rüyalar kontrol edilebiliyor. Teknikte uygulanan bazı yöntemler ile rüyadayken onları kontrol etmemiz mümkün, ancak bir tehlikesi var.