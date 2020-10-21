Rüyada keçi görmek ne anlama gelir? Rüyada keçi sütü içmek ne demektir? Rüyada keçi yavruları görmek nasıl yorumlanır?

Rüyada keçi görmek ve keçi sütü içmek ne anlama gelir? Rüyada keçi görmek ne demektir? Rüyada keçi görmek nasıl yorumlanır? Rüyada keçi görmenin görmenin psikolojik yorumu nasıldır?

Rüyada keçi görmek birçok anlam içerir. Bunlardan ilki kişinin çok güzel haberler alacağı yönündedir. Genelde olarak keçi görmek olumlu veya hayırlı işlerin olacağı anlamlarına gelir. Rüyada keçi görmek anlamları aşağıdaki gibidir;

RÜYADA KEÇİ GÖRMEK

Rüyada keçi görmek kişinin gerçekleşecek olan dileklerine delalet eder. Rüyada görülen keçi çok iyi ama keçi gibi huysuz ve inatçı bir dosta delalet eder. Keçi aynı zamanda hava durumu hakkında fikir verir ve rüyada keçi görüldüğü zaman havanın güllük, gülistanlık olacağına işaret eder.

Rüyada dişi keçi görmek evlada, mülkiyete, bağa, bahçeye, erkek keçi görmek de yine evlada işaret ederken aynı zamanda kazanca, rızka ve bolluğa, temkinli davranmaya, şerefli ve gururlu olmaya delalet eder. Rüyada adak adamadığı halde keçi kesmek, evladını kaybetmeye işarettir. Rüyada keçinin gazabına uğrayan kişinin rüyası dost ve arkadaş sandığı kişilere tekrar bakması ve onları nazarında tekrar değerlendirmesi gerektiğine işaret eder.

RÜYADA KEDİ SÜTÜ İÇMEK

Rüyada keçi sütü içtiğini gören kişinin sabrı ve azmi sonucunda istediği şeye ulaşacağına delalet eder. Rüyada görülen keçi sütü, helal rızka delalettir. Rüya sahibi, çabaları sonucunda helalinden bol rızka sahip olur. Bu kimsenin gittiği yol doğru ve dürüst bir yoldur. Rüyada keçinin sağılması, hayırlı amelleri göstermektedir. Bu rüyayı gören kimse, kendi çabalarıyla zenginliğe kavuşur.

RÜYADA OĞLAK GÖRMEK VE OĞLAK SÜRÜSÜ GÖRMEK

Rüyada oğlak görmek erkek evlat sahibi olmaya işaret eder. Rüyada oğlak eti yemek ya da oğlak kesmek iyi değildir, aile içinden, akrabalardan ya da yakın çevreden bir erkeğin vefat edeceğine işaret eder. Rüyada oğlak görmek aynı zamanda burcu oğlak olan birine işaret eder.

Rüyada oğlak sürüsü görmek ardı arkası kesilmeyen sorunlar, sıkıntılar ve zorluklar sonunda feraha ve esenliğe kavuşmak anlamına gelir.

RÜYADA KEÇİ BOYNUZU GÖRMEK

Rüyada keçi boynuzu gören kişi tabir yerindeyse zoru seven kişidir. Bu rüyayı gören kişi ateşe yakın olmayı seçen, zoru başarmak için kanının son damlasına kadar savaşan, cesur ve hırslı, sonunda da istediğini elde etmeyi başaran kişidir.

RÜYADA KEÇİ BOYNUZU AĞACI GÖRMEK

Rüyada keçi boynuzu ağacı görmek iyi değildir, bir yerde keçi boynuzu ağacının bittiğini görmek o yerde meydana gelecek olan doğal afete işaret eder.

RÜYADA KEÇİ SÜRÜSÜ GÖRMEK

Bir kimsenin rüyasında çok sayıda keçiyi görmesi de genellikle iyi yorumlara sahiptir. Eğer görülen keçi sürüsü, yaban keçilerinden oluşuyorsa bu rüya zengin bir eşe yorumlanır. Erkekler için zengin bir kadınla evlenmek şeklinde açıklanır. Kadınlar için ise, hayalindeki eşi bulmaya yorumlanır.

Bir kimse rüyasında bir bahar ortamında keçi sürüsü görmüşse, bu tüm sıkıntıların bittiğine işarettir. Bu kimse borçları varsa bunları öder. Hastalığı varsa iyileşir. Bir hedefi varsa, bu hedefe hızla ilerler. Ve başarılı olur.

RÜYADA KEÇİ YAVRULARI GÖRMEK

Rüyada görülen keçi yavruları da olumlu yorumlara sahiptir. Bu rüya evlat sahibi olmak isteyenler için bir evladın müjdecisidir. Bekarlar için evlenmek anlamına da gelir. Bir kimse rüyasında bir keçi yavrusunu bulduğunu görürse bu, büyük bir kısmet bulmaktır.

Bulunan kısmet, kişinin niyeti ve amacına göre yorumlanır. Eğer kişi daha refah dolu bir yaşam istiyorsa bu rüya refaha yorulur. Eğer kişi çocuk sahibi olmak istiyorsa, bulduğu keçi çocuğa işarettir. Eğer kişi evlenmek istiyorsa, bu rüya evliliğe yorumlanır.

Rüyada keçi yavrusunu kucağında tutmak, büyük bir rızka kavuşmaktır. Rüyada keçi yavrularını beslemek, iyi bir ortaklık anlamına gelir. Bu kişinin bir iş kurma niyeti varsa, bu işte çok başarılı olur.

RÜYADA ERKEK KEÇİ GÖRMEK

Rüyada erkek bir keçi görmek, güce yorumlanır. Rüya sahibi büyük bir güce ve kudrete kavuşur. Kendi yaşamındaki tüm sorunları, aklının gücüyle çözer.

Rüyada görülen erkek keçi, kimi zaman da maddi güce işaret eder. Rüya sahibi kazandığı maddiyat sayesinde hiç kimseye muhtaç olmadan yaşamını sürdürür. Bu rüya bazen de yeni bir ev veya mal satın almaya yorumlanır.