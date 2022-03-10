TRT 1'in sevilen dizisi Tozkoparan İskender, 13 Mart Pazar günü saat 17.00'de yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

Sıra dışı ve macera dolu hikâyesiyle çocuklar ve onlarla birlikte ailelerinde severek izlediği Tozkoparan İskender'in yeni bölümünde neler olacak:

Rüya, Zamanbozanlar tarafından kitapla birlikte kaçırılmıştır. Her şeyden habersiz olan İskender ve Mavi Ay, yakında başlayacak olan Alp Oyunları'nda Temrenli'yi en iyi şekilde temsil edebilmek için çalışmalarını hızlandırır. Pençe'nin kapanmasını kabul edemeyen Pelin ve Bora, buldukları gizli geçit hakkında bir açıklama isteyince Haluk ve Cenk onlara gerçekleri anlatır. Okula giden Mavi Ay'ı nahoş bir sürpriz beklemektedir. Başta İskender olmak üzere Mavi Ay'a okul öğrencileri tarafından büyük bir tepki gösterilir. Bu sırada Haluk, Rüya'yı konuşturabilmek ve kitabı okuyabilmek için okula patlayıcı yerleştirdiğini, eğer istediklerini yapmazsa İskender'in ve bütün okulun tehlikeye gireceğini söyler. İskender Pençe'nin oyununu çözmeye çalışırken, Salih Fikri ve Savaş ise Rüya'yı kurtarmak için seferber olurlar.

Rüya, Zamanbozanların elinden kurtulabilecek mi? Haluk, patlayıcıları ateşleyecek mi? Pençe yine nasıl bir oyun oynuyor? İskender ve Mavi Ay'ın okulda istenmemesinin sebebi ne?

Tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlasıyla Tozkoparan İskender, 44 üncü bölümüyle 13 Mart Pazar günü saat 17.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

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