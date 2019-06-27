Rüya Uçağın ismi "Maçka" oldu... İlk uçuş Eren'in ailesiyle Trabzon'a yapılacak

TRABZON - Türk Hava Yollarının Boeing'den sipariş ettiği rüya uçak olarak tabir edilen 787-9 Dreamliner tipi ilk uçağın ismi belli oldu.

Türk Hava Yolları yapılan açıklamada, şehit Eren Bülbül'ün anısına dün filosuna dahil olan 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ın ismini kahraman Eren'imizin memkeleti "Maçka" adını verdik. İlk uçuşumuz da Trabzon'a, Ailesiyle birlikte hep beraber Eren'i ziyaret edeceğiz"

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit olan Eren Bülbülün şahadetlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Türk Hava Yolları'nın Boeing'ten teslim aldığı rüya uçak olarak tanımlanan "Boeing 787-9 Dreamliner"ın ilki dün filoya katılırken, şirket sosyal medyada da uçağın ismini belirlemek için anket düzenledi. Göbeklitepe, Zeugma, Perge, Assos, isimlerini anketle sosyal medya hesabından soran THY'ye sosyal medyadan uçağın isminin şehit Eren Bülbül olması adına 150 binden fazla paylaşım oldu. THY, şehit Eren Bülbül'ün anısına dün filosuna dahil olan 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ına Eren Bülbülün doğduğu ilçe olan "Maçka" ismini verdi.

Öte yandan, Kampanyaya bir çok ünlü isim destek verirken en büyük destek ise BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan geldi. Bayraktar #AdıErenOlsun etiketi altında yaptığı paylaşımda, Eğitimde kullanılan SİHAlardan birine Eren'in adını verdiklerini duyurdu.

BAYKAR resmi hesabından yayınlanan "Eğitimde kullandığımız Bayraktar TB2 SİHA'lardan birine şehidimiz Eren'in adını veriyoruz. Aziz şehidimizin hatırası semalarımızda yaşayacak. #iyikivarsınEren #AdıErenOlsun" mesajını paylaşan Selçuk Bayraktar "pkk tarafından kalleşce Şehit edilen yüksek dağların Kartalı Eren.. Aziz İsmini SİHA'mız Semalarımızda uçuracak artık.. Ruhun şad olsun. Semalarımızda Hür ve Özgür... #AdıErenOlsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA