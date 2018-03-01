Rüya Şehir Samsun" Standına Büyük İlgi

JTTX8 Cidde Uluslararası Tanıtım ve Seyahat Fuarı'na katılan Samsun Büyükşehir Belediyesi, kendine özgü özel kurgu ve projelerle şehrini Orta Doğu'ya tanıtıyor. Fuarda 'Rüya Şehir Samsun' standı ise büyük ilgi görüyor.

28 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arası Cidde Hilton Oteli Hall salonunda gerçekleşecek Cidde Uluslararası Tanıtım ve Seyahat Fuarı'na Türkiye'den çok sayıda şehir katılıyor. Samsun'un Körfez ülkelerinde bilinirliğini artırmak amacıyla Cidde'de bulunan heyet arasında Samsun Valiliği, Kalkınma Ajansı, Ticaret Odası ve Samsunlu turizm ve seyahat şirketleri de bulunuyor. Yatırım ve kalkınma ajanslarının yanı sıra turizm ve seyahat ajanslarının da yer aldığı fuarda Samsun, Antalya, Bursa, en fazla tanıtım yapan iller arasında yer alıyor.

4 yıl önce Samsun'a gezi düzenleyen Suudi basın mensuplarının "Böyle bir şehir ancak rüyada olur" yorumları üzerine fuarda "Rüya Şehir Samsun" standı ile yer alan Büyükşehir Belediyesi, etkili tanıtımlarda dikkatleri üzerine çekiyor. TC Cidde Başkonsolosu Akif Menevşe, Kültür ve Turizm Müşaviri Metin Bilge ile Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Samsun standı ziyaret ederek, Karadeniz'in turizm şehrinin potansiyelleri hakkında bilgi aldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Eğitim Daire Başkanı Necmi Çamaş ve beraberindeki heyet Samsun'u tanıtmak ve bölge ülkelerinin turizm potansiyelinden faydalanmak amacıyla diplomatik bir faaliyet içerisinde bire bir Rüya Şehir Samsun'u anlatıyor.

Samsun standına Arapların büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Cidde Başkonsolosu Dr. Akif Menevşe, "Cidde düzenlenen bu seneki fuar turizm sezonu başlamadan Türkiye'nin böyle güçlü bir tanıtım atağı yapması çok olumlu ve uygun bir zamanda gerçekleştirmesi, 2018 turizm sezonu için umut vericidir. Bunu burada her görüştüğümüz bölge ülkesinden gelen kardeşlerimiz dile getirmektedir. Samsunumuz yaşanılabilir bir dünya şehri. Bu güzelliklere sahip bir şehir bölge ülkeleri tarafından keşfedilmesi mutluluk vericidir" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş ise, "Samsun dünyada yaşanabilecek en güzel yerlerden birisidir. Güven içinde, huzur içinde 24 saat ailenizle rahat bir şekilde tatil yapacağınız, mülk sahibi olabileceğiniz bir şehirdir. Samsun sizin de evinizdir" ifadelerini kullandı. - SAMSUN