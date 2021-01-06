Rüya gerçekleşti; Mesut Özil Fenerbahçe'de
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Rüya gerçekleşti; Mesut Özil Fenerbahçe'de

06.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:32
Rüya gerçekleşti; Mesut Özil Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil'i kadrosuna katıyor.

Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil'i kadrosuna katıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli kulüp ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un daha önce "Gerçekleşmesi zor bir rüya" ifadesini kullandığı Mesut Özil transferinde mutlu son.

3.5 YILLIK İMZA ATILACAK, İLK 6 AY ÜCRETİ ARSENAL'DENAmerika Birleşik Devletleri'nden de teklif alan Mesut Özil, hem Fenerbahçeli olması hem de yoğun ısrarlar nedeniyle sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etti. MLS ekibi DC United'ın özellikle yüksek bir ücret, kulüpten hisse ve pilot takım kurma yetkisi önerdiği Özil, Fenerbahçe taraftarının önünde oynama hayali nedeniyle rotasını İstanbul'a çevirdi. Sarı-lacivertli kulüple 3.5 yıllık anlaşma imzlayacak Özil'in, ligin ikinci yarısındaki maaşını İngiliz kulübü Arsenal ödeyecek. Yeni sezonla birlikte 2.5 milyon Euro imza parası alacak olan Özil yıllık ise 5 milyon Euro kazanacak.TRANSFERDE ACUN ILICALI ETKİSİYıldız futbolcunun transferinde ise en önemli katkıyı Acun Ilıcalı sağladı. Ünlü televizyoncunun büyük uğraşlarıyla transfer sadece imzaya kaldı. Mesut Özil'in aldığı yüksek bütçeli tekliflere rağmen Ilıcalı'nın uğraşları, deneyimli orta sahayı Fenerbahçeli yaptı.KUPA KOLEKSİYONCUSU ÖZİLKariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Mesut Özil, İngiltere'de Arsenal ile 4 lig kupası, 2 Süper Kupa; İspanya'da Real Madrid ile 1 lig şampiyonluğu, 1 de Süper Kupa kazandı. Özil, Almanya'da Werder Bremen ile de bir lig kupası sevinci yaşadı.CUMHURBAŞKANI'NA KOMŞU OLUYOR

Eşi Amine Gülşe ile İstanbul Kısıklı'da büyük bir arazide yaptırdığı villada kalacak olan Mesut Özil, evin her ayrıntısıyla da kendisi ilgilendi. Cimnastik salonu ve tenis kortu da bulunan evinde yaşayacak Özil, villadaki son çalışmalar bitene kadar farklı bir adreste kalacak.

- Atılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU

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