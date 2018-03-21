Rutte: Türkiye Mülteci Anlaşmasına Son Derece Bağlı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında Mart 2016'da imzalanan mülteci anlaşmasına ilişkin, "Doğruyu söylemek gerekirse Türkiye'nin yapılan mülteci anlaşmasına son derece bağlı kaldığını düşünüyorum.

Rutte: Türkiye Mülteci Anlaşmasına Son Derece Bağlı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında Mart 2016'da imzalanan mülteci anlaşmasına ilişkin, "Doğruyu söylemek gerekirse Türkiye'nin yapılan mülteci anlaşmasına son derece bağlı kaldığını düşünüyorum." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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