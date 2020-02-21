Rütbeleri alınan tuğgeneral FETÖ'den tutuklandı
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Rütbeleri alınan tuğgeneral FETÖ'den tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında eski tuğgeneral Şafak G. tutuklandı.

21.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:42
Rütbeleri alınan tuğgeneral FETÖ'den tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında eski tuğgeneral Şafak G. tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Şafak G, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Şafak G, soruşturma savcısı tarafından alınan ifadesinden sonra sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Afganistan Türk Askeri Kabil Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı yaptığı sırada emekliye ayrılan Şafak G'nin, 24 Aralık 2017'de yayımlanan 695 sayılı kanun hükmünde kararname ile rütbeleri alınmıştı.

Kaynak: AA
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