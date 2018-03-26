Rusyada'ki Avm Yangınında Ölü Sayısı 64'e Yükseldi

Rusya'nın Kemerovo kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında ölü sayısının 64'e yükseldi.

Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yaşamını yitirenlerin en az dokuzu, oyun bölümünde çöküntülerin altında kalan çocuklar.

Yangının kaynağının sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu üst katta yer aldığı saptandı. Olay yerine ulaşan 210 kişilik arama kurtarma ekibi onlarca kişiyi de kurtarmayı başardı. - Moskova