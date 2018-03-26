Rusyada'ki Avm Yangınında Ölü Sayısı 53'e Yükseldi

Rusya'nın Kemerovo kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında ölü sayısının 53'e yükseldi, en az 10 kişiye de henüz ulaşılamadı.

Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yaşamını yitirenlerin dokuzu çocuk. Yerel basında hala iletişim kurulamayan kayıp kişiler olduğu ve ölü sayısının artabileceği endişesi dile getiriliyor. - Moskova