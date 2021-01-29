Rusya, Yunanistan ve Singapur uçuşlarını karşılıklı olarak başlatıyor

Rusya; Yunanistan ve Singapur ile hava trafiğini 8 Şubat'ta karşılıklı olarak başlatıyor.

Rusya; Yunanistan ve Singapur ile hava trafiğini 8 Şubat'ta karşılıklı olarak başlatıyor.

Türkrus.com'un haberine göre haftada iki kez Moskova'dan Atina'ya, haftada üç kez Singapur'a uçuşlar gerçekleştirilecek. 27 Ocak'tan bu yana Rusya, Finlandiya, Vietnam, Hindistan ve Katar ile uçuşlarını yeniden başlatmıştı.

Kaynak: Tourism Today