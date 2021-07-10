Rusya, Yunanistan'a ait füze gemisini Karadeniz'de takibe aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya, Yunanistan'a ait füze gemisini Karadeniz'de takibe aldı

Rusya, Yunanistan'a ait füze gemisini Karadeniz'de takibe aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rusya, NATO tarafından yapılan bir tatbikat kapsamında Karadeniz'e giren Yunanistan'a ait HS Daniolos adlı füze gemisini takibe aldı.

Rusya, NATO tarafından yapılan bir tatbikat kapsamında Karadeniz'e giren Yunanistan'a ait HS Daniolos adlı füze gemisini takibe aldı.

NATO üyesi ülkeler tarafından 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Sea Breeze 2021 Tatbikatı kapsamında Karadeniz'e giren Yunanistan'a ait HS Daniolos isimli füze gemisi Rusya tarafından takibe alındı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Karadeniz filosu güçleri ve kuvvetleri, 10 Temmuz 2021'de, Karadeniz'e giren Yunan Donanması'na ait HS Daniolos füze gemisinin manevralarını takibe aldı" denildi.

Öte yandan Rusya geçtiğimiz günlerde Sea Breeze 2021 Tatbikatı için Karadeniz'e giren Rayo isimli karakol gemisini de takip altına aldığını açıklamıştı.

ABD ve Ukrayna'nın ev sahipliğinde NATO üyesi ve müttefiklerinin gerçekleştirdiği Sea Breeze 2021 Tatbikatı 28 Haziran'da başlarken, 30'dan fazla ülkeye ait 5 bin asker, 32 gemi, 42 hava aracı 18 özel özel kuvvetlerden oluşan grup tatbikata katılım gösterdi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yaşlı kadının korumalar tarafından darbedildiği iddialarına başkandan yanıt: Biz kavgayı ayıran kesimdik
Yaşlı kadının korumalar tarafından darbedildiği iddialarına başkandan yanıt: Biz kavgayı ayıran kesimdik
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Burak Özçivit Kaan Yıldırım Levent Yüksel Melisa Döngel
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Metin Oktay Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rusya, Yunanistan'a ait füze gemisini Karadeniz'de takibe aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 23:53:29. #1.14#

title