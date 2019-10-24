Rusya: YPG'nin çekilmesine ilişkin anlaşma bölgede yaşayan Kürt halkını kapsamıyor

24.10.2019 13:58

Suriye'nin kuzeyindeki YPG güçlerinin Türkiye sınırına yakın bölgeden geri çekildiğini açıklayan Rusya Dışileri Bakanlığı çekilme anlaşmasının bölgede yaşayan sivil Kürt halkını kapsamadığını belirtti.



Türkiye'ye ve Rusya salı günü imzaladıkları Soçi Mutabakatı ile YPG önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri'ne 30 kilometre güneye çekilmeleri için 150 saat süre verdi. Euronews.com'da Görüntüle