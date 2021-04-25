Rusya Yıllardır Sır Gibi Sakladığı 'Uzay Topu'nun Görüntüsünü Yayımladı

Rusya, Soğuk Savaş yıllarında uzaydaki Sovyetler Birliği askeri uzay istasyonlarını korumak için tasarlanan uzay topu 'Shchit-2'nin' görüntülerini ilk kez yayınladı.

Rusya, Soğuk Savaş yıllarında uzaydaki Sovyetler Birliği askeri uzay istasyonlarını korumak için tasarlanan uzay topu 'Shchit-2'nin' görüntülerini ilk kez yayınladı.

Rusya'nın Reutov kentindeki roket tasarım bürosu NPO Mashinostroyeniya, Soğuk Savaş yıllarında uzaydaki Sovyetler Birliği askeri üslerini korumak için geliştirilen 'uzay topu' Shchit-2'nin fotoğraflarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

UZAY İÇİN GELİŞTİRİLEN İLK SİLAH

Tasarlanan Shchit-2'nin ABD ve NATO'dan gelebilecek tehditlere karşı geliştirildiği ifade edildi. Geliştirilen uzay topunun 160 kilometreden fazla menzile sahip olduğu tahmin ediliyor.

Rus medyasında yer alan haberde Shchit-2'nin uzay için geliştirilen ilk silah olduğu ifade edildi.

Sovyetler Birliği'nin bu silahı test ettiği ifade edilse de test sonuçlarının hala gizli bilgi olarak arşivlerde saklandığı aktarıldı.

Kaynak: Space Mag Türkiye