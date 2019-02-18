Rusya Yıl Sonuna Kadar Türkiye'ye S-400 Sevkıyatlarını Tamamlayacak

Rusya Yıl Sonuna Kadar Türkiye'ye S-400 Sevkıyatlarını Tamamlayacak

Rostek Başkanı Sergey Çemezov, Rusya'nın sene sonuna kadar Türkiye'ye S-400 kompleksinin sevkiyatını tamamlayacağını bildirdi.

Rusya Yıl Sonuna Kadar Türkiye'ye S-400 Sevkıyatlarını Tamamlayacak

Rostek Başkanı Sergey Çemezov, Rusya'nın sene sonuna kadar Türkiye'ye S-400 kompleksinin sevkiyatını tamamlayacağını bildirdi. 

Çemezov IDEX-2019 fuarında yaptığı açıklamada, "Sene sonuna kadar Türkiye'ye sevkiyatı tamamlayacağız" ifadesini kullandı. 

2017 yılında imzalanan S-400 kontratı Ankara ile müttefikinden Rus komplekslerinden vazgeçerek Patriot kompleksini almasını isteyen Washington arasında diplomatik sürtüşmeye neden oldu. 

Türkiye ise S-400 sistemlerinden vazgeçmeyeceğini açıkladı. - Kaçmaz

Kaynak: DHA
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