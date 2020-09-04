Rusya'yı Maysak Tayfunu vurdu
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Rusya'yı Maysak Tayfunu vurdu

Rusya'nın Primorski bölgesinde etkili olan Maysak Tayfunu nedeniyle bölgede çok sayıda ev hasar gördü.

Rusya'yı Maysak Tayfunu vurdu
04.09.2020 11:32 | Son Güncelleme: 04.09.2020 11:37

Rusya'nın Primorski bölgesinde etkili olan Maysak Tayfunu nedeniyle bölgede çok sayıda ev hasar gördü.

Japonya ve Güney Kore'yi etkisi altına alan Maysak tayfunu Rusya'da Vladivostok'un da dahil olduğu Primorski bölgesinde akşam saatlerinde etkili oldu. Birçok bina hasar görürken bir kadının da  tayfunun uçurduğu cisimlerin çarpması sonucu sürüklendiği görüntülendi.Vladivostok Limanı'nda bulunan vinç çekicinin tayfunun etkisiyle 6 gemiye çarptığı, can kaybının ise yaşanmadığı belirtildi. Kamyonların da devrilmesine neden olan tayfundan dolayı yaklaşık 600 bin kişiye 'Evde kalın' uyarısının yapıldığı ifade edildi.


Kaynak: DHA

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