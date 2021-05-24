Rusya, Yeni START anlaşması kapsamına giren ABD ve kendi elindeki silah sayısını açıkladı
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Rusya, Yeni START anlaşması kapsamına giren ABD ve kendi elindeki silah sayısını açıkladı

Rusya, Yeni START anlaşması kapsamına giren ABD ve kendi elindeki silah sayısını açıkladı
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) kapsamına giren Rusya ve ABD'deki silah sayısını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) kapsamına giren Rusya ve ABD'deki silah sayısını bildirdi.

Bakanlığının yayınladığı belgede, Yeni START anlaşması kapsamında 1 Mart itibarıyla Rusya'nın 517 ve ABD'nin 651 konuşlandırılan kıtalararası balistik füze, denizaltı balistik füze ve savaş uçağına sahip olduğu belirtildi.

Belgeye göre, Rusya, 1456 konuşlandırılan kıtalararası ve denizaltı balistik füze ile nükleer füze başlığına sahip iken, ABD'nin elinde söz konusu füze başlıklarından 1357 adet bulunuyor.

Ayrıca Rus tarafında 767, Amerikan tarafında ise 800 konuşlandırılan ve konuşlandırılmayan kıtalararası ve denizaltı balistik füze fırlatma sisteminin bulunduğu kaydedildi.

Belgede, ABD'nin, bazı yer altı füze fırlatma sistemlerini yeniden adlandırdığı ve bu sistemleri anlaşmaya dahil etmeyi reddettiği ifade edildi.

Yeni START anlaşması

ABD'nin Sovyetler Birliği ile 1991'de, Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları'nın (START 1 ve START 2) devamı olan "Yeni START" anlaşması, Washington ve Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma olma özelliğini taşıyor.

Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor. 5 Şubat 2011'de yürürlüğe giren 10 yıllık anlaşmanın süresi 5 Şubat 2021'de sona eriyordu.

ABD yönetimi, anlaşmayı 5 yıllığına uzatma kararı aldığını 5 Şubat'ta bildirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de uzatma kararını 29 Ocak'ta imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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