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"Rusya Yeni Askeri Birlikler Gönderiyor"

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, yıllardır en büyük askeri kaybı Ukrayna'da yaşayan Rusya'nın, Ukrayna'ya yeni kuvvetler gönderdiğini söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, yıllardır en büyük askeri kaybı Ukrayna'da yaşayan Rusya'nın, Ukrayna'ya yeni kuvvetler gönderdiğini söyledi. Zelenski, Ukrayna güçlerinin Rusya'nın 31 tabur taktik grubunu eylem dışı bıraktığını iddia etti.

DailyMotion.com / Güncel

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