Rusya, Yemen'de artan gerilimden endişeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de durumun gerginleşmesinin endişe verici olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de İran destekli Husilerin (Ensarullah Hareketi) kontrolünde olan bölgelere 20-22 Ocak'ta saldırı düzenlendiği hatırlatıldı.

Husilerin de 24 Ocak'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hava üssü ile Cizan ilindeki sanayi bölgesine saldırı düzenlediğine dikkati çekilen açıklamada, "Moskova, Yemen'deki durumun gerginleşmesinden endişelidir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meseleye dahil olan güçleri, yeniden sivillerin ölümüne ve insani durumun bozulmasına yol açabilecek herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırıyoruz."

Ülkedeki durumun bölgesel güvenlik için "tehdit oluşturduğu" kaydedilen açıklamada, Yemenliler arasında Birleşmiş Milletler himayesinde kapsamlı müzakere sürecinin başlatılması gerektiği vurgulandı.