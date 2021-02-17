Rusya yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 6 Kırım Tatar Türkü'nü gözaltına alındı
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Rusya yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 6 Kırım Tatar Türkü'nü gözaltına alındı

17.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:48
Rusya yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 6 Kırım Tatar Türkü'nü gözaltına alındı

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da, Rus güvenlik güçleri (FSB) bir grup Kırım Tatar Türkü'nün evine baskın düzenleyerek 6 kişiyi gözaltına aldı.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da, Rus güvenlik güçleri (FSB) bir grup Kırım Tatar Türkü'nün evine baskın düzenleyerek 6 kişiyi gözaltına aldı.

Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Yetkilisi Ludmila Denisova yaptığı açıklamada, FSB'nin sabah saatlerinde yaptığı baskınlarda 6 Kırım Tatar Türkü'nü gözaltına aldığını aktardı.

Kırım Tatar Türklerinin terör örgütü faaliyetlerine katıldıkları iddiasıyla gözaltına alındığını bildiren Denisova, Kırım Tatar Türklerine uygulanan baskının dini motifli olduğunu kaydetti.

Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Ukrayna'dan tepki

Ukrayna Devlet Başkanlığı Kırım Özerk Cumhuriyeti Temsilciliği, yaptığı açıklamada, baskınları ve gözaltıları kınadı.

Gözaltıların siyasi ve dini nedenlerle gerçekleştiğini belirten Temsilcilik, Rusya'nın savaş suçu işlemeye devam ettiğini ve gerçek amacının Kırım'daki direnişi yok etmek olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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