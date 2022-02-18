Rusya, yarın balistik füzelerin de deneneceği askeri tatbikat yapacak - Haberler
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Rusya, yarın balistik füzelerin de deneneceği askeri tatbikat yapacak

AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
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Rusya, yarın balistik füzelerin de deneneceği askeri tatbikat yapacak

Rusya Savunma Bakanlığı, yarın balistik füzelerin de deneneceği "stratejik caydırıcılık" tatbikatı düzenleneceğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, yarın balistik füzelerin de deneneceği "stratejik caydırıcılık" tatbikatı düzenleneceğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 19 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yönetiminde geniş kapsamlı bir askeri tatbikat gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, "Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz filoları tatbikatlara katılacak. Tatbikat kapsamında balistik ve güdümlü füzeler denenecek. Tatbikat, daha önceden planlanmıştır." denildi.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

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