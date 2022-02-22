Rusya yaptırımları: Putin'in tanıma kararı sonrası Batıda liderler hangi açıklamaları yapıyor?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı sonrası Batı dünyasında olağanüstü bir görüşme trafiği yaşanıyor. Peş peşe gelen kınama açıklamalarının yanında ABD Başkanı Joe Biden'ın da gelişmeler karşısında bir değerlendirme yapacağı açıklandı.

Tanıma kararı sonrası Biden ve Ukrayna lideri Zelenski arasında 35 dakikalık bir görüşme yapıldığı duyuruldu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ortak bir açıklama ile, tanıma kararını, uluslararası yasaların ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ihlali olarak niteledi.

Leyen ve Michel, birliğin ve ortaklarının Ukrayna ile dayanışma noktasında, bütünlük ve kararlılık içinde hareket edeceğini de kaydetti.

Von der Leyen Pazartesi günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, "Eğer Putin savaş başlatırsa, elimizdeki en büyük güç olan ekonomik ve finansal yaptırımlarla karşılık vereceğiz. Çünkü ekonomi Rusya'nın zayıf noktası" demişti.

Rusya lideri Putin, yaptırım tehditlerine ilişkin olarak ulusa sesleniş konuşmasında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bizi yine yaptırımlarla tehdit ediyorlar ki Rusya'nın bağımsızlığı güçlendiği ve silahlı güçlerimiz büyüdüğü için bunu zaten yapacaklarını düşünüyorum. Yeni bir yaptırım saldırısı için bahane her zaman bulunabilir ve yaratılabilir.

"Ukrayna'da olanlardan bağımsız olarak tek bir amaçları var; Rusya'nın gelişmesini engellemek. Ülkemize yönelik tehditler arttığında, Rusya'nın kendi güvenliğini sağlamak için her türlü misillemeyi yapma hakkı vardır"

Rusya lideri Vladimir Putin, tanıma açıklamasında NATO ve ABD'yi de sert sözlerle eleştirdi ve dürüst olmamakla suçladı.

İngiltere salı günü yaptırım paketini açıklayabilir

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de yaptığı değerlendirmede, Putin'in tanıma adımının, çözüm çabalarını daha da fazla baltaladığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da kararı, çok kötüye bir alamet olarak değerlendirdi.

Johnson, hafta sonu BBC'ye yaptığı açıklamada, Rusya'nın 1945 yılından bu yana Avrupa'da görülmüş en büyük savaşa hazırlandığını söylemişti.

Olası bir işgale karşı Ukrayna'ya askeri yardımlar da devam ediyor.

Letonya omuzdan ateşlenebilen hava savunma füzesi Stinger'ların Ukrayna'ya iletileceğini açıkladı.

Estonya ve Litvanya da ABD yapımı anti-tank füzelerinin bu ülkeye gönderileceğini duyurdu.

Avrupa Birliği, ABD ve İngiltere, ayrı ayrı Rusya'ya yaptırım açıklamaları yapıyor.

BBC Diplomasi Muhabiri James Landale, İngiltere hükümetinin Salı günü, kişiler ve kurumlar hakkında yaptırım kararını açıklayabileceğini duyurdu.

Reuters'a konuşan bir AB yetkilisi, Birliğin yaptırımları uygulamaya koymak için Rusya'nın sonraki adımlarını bekleyeceğini söyledi.

Beyaz Saray da, bu tanıma kararı öncesi birçok kez, dolarla ticareti yasaklayacak yaptırım tehditlerini dile getirdi.