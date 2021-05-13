Rusya yanlısı olmakla eleştirilen Ukrayna Milletvekili Medvedçuk'a ev hapsi
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Rusya yanlısı olmakla eleştirilen Ukrayna Milletvekili Medvedçuk'a ev hapsi

Rusya yanlısı olmakla eleştirilen Ukrayna Milletvekili Medvedçuk'a ev hapsi
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Viktor Medvedçuk, devlete ihanet şüphesiyle önleyici tedbir olarak ev hapsinde tutulacak.

Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Viktor Medvedçuk, devlete ihanet şüphesiyle önleyici tedbir olarak ev hapsinde tutulacak.

Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'a göre, Kiev Peçersk Bölge Mahkemesi, Medvedçuk'un 9 Temmuz'a kadar önleyici tedbir olarak ev hapsinde tutulmasına hükmetti.

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, 11 Mayıs'ta Yaşam için Muhalefet Platformu partisi milletvekilleri Medvedçuk ve Taras Kozak'ın devlete ihanetten şüpheli olduğunu duyurmuştu.

Şubat ayında Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Medvedçuk'a ekonomik yaptırım uygulamış ve mal varlığını dondurmuştu.

Ayrıca Kozak'a ait 3 televizyon kanalı Rusya'nın finanse ettiği gerekçesiyle kapatılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Medvedçuk'un kızının vaftiz babası ve Medvedçuk, Rusya yanlısı olmakla eleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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