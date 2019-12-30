Rusya yanlısı isyancılar ve Ukrayna yönetimi arasında esir değişimi

30.12.2019 07:25 | Son Güncelleme: 30.12.2019 07:25

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı silahlı gruplar ve Ukrayna yönetimi, uzun süredir üzerinde çalışılan esir değişimini gerçekleştirdi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 200 esir sebrest bırakıldı.

Ukrayna basınına göre silahlı isyancılar 76 esiri serbest bırakırken, 124 Rus yanlısı tutukluyu da Ukrayna yönetimi serbest bıraktı.

Bir süredir devam eden görüşmelerin sonunda Aralık ayında esir değişimi konusunda uzlaşan Rus ve Ukraynalı yetkililer, bu yıl Eylül ayında da esir değişimi yapmıştı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, 81 Ukraynalının serbest bırakıldığını, ancak bunların 5'inin sadece aileleri doğuda yaşadığı için oraya dönmek isteyen kişiler olduğunu belirtti.

İsyancıların yönettiği Luhansk Bilgilendirme Merkezi de, esir değişimi bittikten sonra 9 kişinin Ukrayna idaresinde kalmak istediği için esir değişiminde kendi talebiyle yer almadığını belirtti.

Esir değişimi, Donetsk'teki Horlivka kasabasındaki kontrol noktasında yapıldı.

Rusya karşıtı bazı aktivistler, esir değişimine karşı çıktıkları için başkent Kiev'de Rus yanlısı savaşçıların tutulduğu cezaevinin kapısına giderek çıkışı kapatmaya çalıştı.

Aktivistlerin asıl talebi, Şubat 2014'te başlayan Rusya karşıtı gösteriler sırasında 48 protestocuyu öldürmekle suçlanan Ukrayna polis örgütü Berkut üyelerinin serbest bırakılmamasıydı.

Bu kişiler esir değişimi kapsamında serbest bırakıldı ancak Ukrayna başsavcılığı, Cumartesi günü bir açıklamaya yaparak davası süren sanıkların duruşmalra gelme zorunluluğu olduğunu belirtti.

Eylül ayındaki esir değişiminde, Rusya'nın Kasım 2018'de gözaltına aldığı 24 Ukraynalı denizci serbest bırakılmış; karşılığında Hollanda'dan Malezya'ya giderken doğu Ukrayna'da vurularak düşen ve 298 kişinin hayatını kaybettiği MH17 kazasından sorumlu olduğuna inanılan şüpheli Rusya'ya teslim edilmişti.

2014 başında Rusya karşıtı gösteriler başladıktan sonra, Rusya yanlısı silahlı isyancılar, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ta ayaklanma başlattı. Bölgedeki çatışmalarda bugüne kadar 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Rusya, Mart 2014'te Kırım'ı ilhak etti.