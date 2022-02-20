Rusya yanlısı ayrılıkçılar silah altına alınıyor

Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk kentinde bulunan sözde yönetim temsilcileri, Ukrayna'nın bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek, daha önce askeri geçmişi olan gönüllüleri silah altına alıyor.

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