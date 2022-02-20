Rusya yanlısı ayrılıkçılar silah altına alınıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya yanlısı ayrılıkçılar silah altına alınıyor

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk kentinde bulunan sözde yönetim temsilcileri, Ukrayna'nın bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek, daha önce askeri geçmişi olan gönüllüleri silah altına alıyor.

Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk kentinde bulunan sözde yönetim temsilcileri, Ukrayna'nın bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek, daha önce askeri geçmişi olan gönüllüleri silah altına alıyor.

Rusya yanlısı ayrılıkçılar silah altına alınıyor

Rusya yanlısı ayrılıkçılar silah altına alınıyor

Rusya yanlısı ayrılıkçılar silah altına alınıyor

AA - Güncel

Saldırı, Ukrayna, Rusya, Silah, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title