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Rusya'ya yılın ilk yarısında narenciye ihracatında artış

Narenciyede en fazla ihracatın yapıldığı Rusya Federasyonu'na yılın ilk yarısında gerçekleştirilen dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 119 milyon 137 bin dolar oldu.

Rusya'ya yılın ilk yarısında narenciye ihracatında artış
09.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:20

Narenciyede en fazla ihracatın yapıldığı Rusya Federasyonu'na yılın ilk yarısında gerçekleştirilen dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 119 milyon 137 bin dolar oldu.

Geçen yıl ocak-haziran döneminde 143 bin 46 ton narenciye dış satımıyla 80 milyon 704 bin dolar döviz elde edilen Rusya'ya bu yılın aynı döneminde ihracat arttı.

Bu yılın ilk yarısında, Rusya'ya ihraç edilen 197 bin 828 tonluk narenciye ile ülke ekonomisine 119 milyon 137 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı.

Ürün bazında bu ülkeye 83 bin 119 ton mandalina 50 milyon 790 bin dolara, 42 bin 129 ton portakal 21 milyon 973 bin dolara, 40 bin 241 ton limon da 30 milyon 826 bin dolara ihraç edildi. İhracatın kalan bölümünü ise diğer narenciye ürünleri oluşturdu.

"İki ülke arasında lojistik ağ gelişmiş durumda"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, narenciye ihracatının en çok Rusya'ya yapıldığını söyledi.

Rusya'daki tüketicilerin Türk ürünlerini sevdiğini dile getiren Kaçmaz, şunları kaydetti:

"İki ülke arasında lojistik ağ gelişmiş durumda. Ürettiğimiz ürünler doğal bir yapıya sahip. Ürün yelpazemiz gelişmiş durumda. Ürünlerimiz kaliteli ve lezzetli. Bundan dolayı Rusya'dan fazla talep görüyoruz. Her geçen zamanda Rusya'ya olan ihracatımızda artış yaşanıyor. Bunun yanı sıra ürünlerimiz komşu Avrupa Birliği ülkelerinden de talep görüyor."

En çok narenciye ihraç edilen ülkeler

Türkiye'nin, ocak-mayıs döneminde en çok narenciye ihracatı yaptığı 5 ülke şöyle:

Ülkeler 2019 ihracatı (dolar) 2020 ihracatı (dolar) Değişim (yüzde)
Rusya Federasyonu 80.706.184 119.137.395 48
Ukrayna 22.927.420 33.475.541 46
Irak 36.364.059 25.209.085 -31
Romanya 17.679.575 21.632.659 22
Polonya 6.089.215 18.066.133 197
Rusya'ya en fazla ihraç edilen narenciye ürünleri ise şöyle oluştu:

Ürünler 2019 ihracatı (dolar) 2020 ihracatı (dolar) Değişim (yüzde)
Mandalina 33.909.136 50.790.432 50
Limon 30.953.711 30.826.218 0
Portakal 4.676.599 21.973.089 370
Greyfurt 11.166.736 15.541.333 39

Kaynak: AA

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