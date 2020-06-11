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Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatı yüzde 26 arttı

Türkiye'den Rusya Federasyonu'na bu yılın ocak-mayıs döneminde 288 milyon 926 bin 327 dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildi.

Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatı yüzde 26 arttı
11.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:50

Türkiye'den Rusya Federasyonu'na bu yılın ocak-mayıs döneminde 288 milyon 926 bin 327 dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Ocak-Mayıs 2020 döneminde Rusya Federasyonu'na 396 bin 449 ton yaş meyve sebze satıldı. Geçen yılın aynı döneminde bu ülkeye 229 milyon 774 bin 830 dolar karşılığı 314 bin 569 ton yaş meyve sebze gönderilmişti.

Söz konusu dönemler karşılaştırıldığında, Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatı değer bakımından yüzde 25,7 miktar bakımından da yüzde 26 artış gösterdi.

Bu dönemde mandarin, domates ve limon, Rusya'ya en fazla ihraç edilen ürünler oldu.

Rusya'ya yılın ilk 5 ayında 83 bin 119 ton mandarin ihraç edilerek 50 milyon 790 bin 424 dolar döviz girdisi sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde ise 60 bin 284 tonluk mandarin ihracatından 33 milyon 909 bin 137 dolar elde edilmişti.

İhracatta mandarini, 50 milyon 545 bin 520 dolarla domates, 30 milyon 826 bin 218 dolarla limon izledi.

"Kovid-19 sürecine rağmen ihracatımızda yaşanan artış sevindirdi"

Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her dönem yaş meyve sebze ürünleri ihracatının lider pazarının Rusya olduğuna dikkati çekti.

Gürdoğan, "Kovid-19 sürecine rağmen 2020 yılının ilk 5 ayındaki ihracatımızda yaşanan artış sevindirdi. İlerleyen günlerde ihracat potansiyelimizin artarak devam edeceğine inanıyoruz." dedi.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede piyasaların normale dönmesi, uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıyla Rusya'dan talebin önemli ölçüde artacağını belirten Gürdoğan, şu an mevsim meyvelerine olan talepte canlanma gözlemlendiğini ve gelecek aylarda talebin daha üst noktalara ulaşacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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