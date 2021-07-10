Rusya'ya uçamayan 16 Afgan İstanbul Havalimanı'nda kaldı
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Rusya'ya uçamayan 16 Afgan İstanbul Havalimanı'nda kaldı

Rusya'ya uçamayan 16 Afgan İstanbul Havalimanı'nda kaldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFGANİSTAN'dan Rusya'nın St. Petersburg şehrine aktarmalı gitmek üzere 22 Haziran'da THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'na gelen Afganistanlı 16 kişi, Rusya'ya gidecek uçağa kabul edilmeyince havalimanındaki transit bölgede kaldı.

AFGANİSTAN'dan Rusya'nın St. Petersburg şehrine aktarmalı gitmek üzere 22 Haziran'da THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'na gelen Afganistanlı 16 kişi, Rusya'ya gidecek uçağa kabul edilmeyince havalimanındaki transit bölgede kaldı. Ülkelerine geri dönmek istemeyen ve Türkiye sığınma talep eden grubun, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne 'uluslararası koruma' başvurusu yaptığı öğrenildi. 

Edinilen bilgilere göre aralarında ailelerin de olduğu 16 kişilik Afgan grup, 22 Haziran'da THY'nin Kabil seferini yapan tarifeli uçağıyla İstanbul Havalimanı'na geldi. Rusya'nın St. Petersburg şehrine devam uçuşu olan grubun, Rusya'ya giriş için başta vize olmak üzere diğer seyahat evraklarınının olmaması üzerine uçuşlarına izin verilmedi. Bunun üzerine can güvenliği gerekçesiyle ülkelerine geri dönmek istemeyen Afganistanlı grup, İstanbul Havalimanı'nın transit yolcu salonunda beklemeyi tercih etti. 

CAN GÜVENLİĞİ GEREKÇESİYLE ÜLKELERİNE DÖNMEK İSTEMİYORLAR

Ülkelerine döndüklerinde ölüm tehdidi ile karşı karşıya kalacaklarını öne süren Afgan grubun, havalimanıdaki bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı birime 'uluslararası koruma' başvurusunda bulundu. Grubun başvurusunun Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce incelendiği belirtildi. Afganistan uyruklu vatandaşlar, bu sürede transit bölgede Göç İdaresi'ne bağlı bulunan özel bir odada tutuluyor. Öte yandan Afgan vatandaşlarının yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının THY tarafından karşılandığı öğrenildi. 

Rusya'ya uçamayan 16 Afgan İstanbul Havalimanı'nda kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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