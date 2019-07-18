Rusya'ya şişme modüler binalar geliyor

Rusya devletine bağlı Ruselectronics şirketi, acil durumlarda kullanılmak üzere için yeni pnömo-çerçeveli şişme modüler binaları piyasaya süreceğini açıkladı.

Rusya devletine bağlı Ruselectronics şirketi, saha hastaneleri, depolar, mobil spor tesisleri gibi geçici yapıların hızlı dikimini amaçlayan yeni pnömo-çerçeveli şişme modüler binaları piyasaya süreceğini açıkladı. Binaların montaj işlemi, 1-2 saatte tamamlanıyor. Şişme binalarda kullanılan polyester ipek (taffeta) aynı zamanda uçakların üretiminde de geniş çaplı kullanıma sahip olduğu belirtildi. Bu malzemeler, prefabrik yapılarda kullanılan polivinil klorüre (PVC) kıyasla daha çevre dostu ve toksik olmayan bir malzeme olarak görülüyor.

Tek bir ürünün maliyeti, ölçüye ve giriş sayısı gibi müşterinin ilave isteklerine bağlı olarak 1,5 milyon rubleye (yaklaşık 136 bin TL) mal oluyor. Pnömo-çerçeveli binalar, Ruselectronics'in bir parçası olan Rusya'nın hava gemisi ve diğer aerostatlarda lider tasarımcısı ve üreticisi konumunda yer alan Dolgoprudnenskoe Design Bureau of Automatics tarafından geliştirildi.

"Pnömo-çerçeveli binalar doğal afet riskinin yüksek olduğu ülkeler için iyi bir seçim"

Rostec'in İcra Direktörü Oleg Yevtushenko konu ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Rostec, sivil ürünlerinin seçimini ve üretim hacmini arttırmaya devam ediyor. Stratejimize göre sivil ürünlerin toplam gelir içindeki payı 2025 itibariyle yüzde 50'yi geçecektir. Pnömo-çerçeveli binalar, yapıları gereği acil işlemlerde kullanılabilmekte olup özellikle Hindistan, Çin ve Güneydoğu Asya gibi doğal afet riskinin yüksek olduğu ülkeler için iyi bir seçimdir. Bu yeni ürünler, modern yüksek çevre standartları seviyesini de karşılamaktadır".

Pnömo-çerçeveli binaların özellikleri

Pnömo-çerçeveli binalar, boru formundaki şişme silindirlere basınçlı hava veren elektro-kompresör vasıtasıyla dikiliyor. Bu yapılar, mobil, hafif ağırlıklı ve katlandıkları zaman kompakt özellik sergiliyor. Bu tür yapılar, temele ihtiyaç duyma ve karlı, kumlu ve kayalı toprakları içerecek şekilde herhangi bir yüzeye hızlıca kurulabiliyor. Ayrıca, geçitler, kapılar ve kapaklar gibi kolay ve güvenli havalandırma, ısıtma ve farklı erişim sistemleri de sunuyor. Şişme binalar, yüksek sismik dayanıma sahip olurken yılın herhangi bir zamanında kullanılabilmekte ve yoğun kar, rüzgar yükü ve -60 ila +60 santigrat derece arasında değişen aşırı sıcaklıklara dayanabiliyor. Gerekli olması halinde prefabrik yapılar, kolayca sökülebilmekte ve yeniden kullanılabilmekte. - İSTANBUL

Kaynak: İHA