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Rusya'ya narenciye ihracatı iki kata yakın arttı

Rusya'ya narenciye ihracatı, yılın 7 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 119 milyon 340 bin dolar oldu.

16.08.2020 11:00 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:05

Rusya'ya narenciye ihracatı, yılın 7 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 119 milyon 340 bin dolar oldu.

Geçen yılın ocak-temmuz döneminde 143 bin 333 ton narenciye dış satımıyla ülkeye 80 milyon 887 bin dolar döviz girdisi sağlanan Rusya'ya ihracat, bu senenin aynı döneminde arttı.

Ocak-temmuz döneminde, Rusya'ya ihraç edilen 198 bin 106 tonluk narenciye ile ülke ekonomisine 119 milyon 340 bin dolarlık döviz girdisi elde edildi.

Ürün bazında Rusya'ya, 83 bin 119 ton mandalina 50 milyon 790 bin dolara, 40 bin 241 ton limon 30 milyon 826 bin dolara, 42 bin 392 ton portakal da 22 milyon 173 bin dolara ihraç edildi.

İhracatın kalan bölümünü diğer narenciye ürünleri oluşturdu.

"Ürettiğimiz narenciyelere Rusya'daki tüketiciler damak tadı olarak alışkın"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, Rusya'nın narenciye ihracatında Türkiye için geleneksel bir pazar olduğunu söyledi.

Rusya'nın, ihracat açısından Türkiye için önemli olduğunu dile getiren Kaçmaz, şunları kaydetti:

"Kaliteli ve doğal ürün yetiştiriyoruz. Lojistik olarak yakınız. Diğer taraftan iki ülke arasındaki ilişkiler de etkiliyor. Ürettiğimiz narenciyelere Rusya'daki tüketiciler damak tadı olarak alışkın. Bundan dolayı Rusya'dan oldukça fazla talep alıyoruz. Bu da ihracatımıza katkı sunuyor. Türk narenciyesi sadece Rusya pazarında değil Avrupa Birliği ülkelerinde de talep görüyor."

En çok narenciye ihracatı yapılan ülkeler ve Rusya'ya satılan ürünler

Türkiye'nin, ocak-temmuz döneminde en çok narenciye ihracatı yaptığı 5 ülke şöyle:

Ülkeler 2019 ihracatı (dolar) 2020 ihracatı (dolar) Değişim (yüzde)

Rusya Federasyonu 80.887.985 119.340.451 48

Ukrayna 22.927.420 33.475.541 46

Irak 36.629.688 29.168.106 -20

Romanya 17.847.543 21.807.980 22

Polonya 6.089.215 18.058.859 197

Rusya'ya en fazla ihraç edilen narenciye ürünleri ise şöyle oluştu:

Ürünler 2019 ihracatı (dolar) 2020 ihracatı (dolar) Değişim (yüzde)

Mandalina

33.909.136

50.790.432 50

Limon 30.962.679 30.826.218 0

Portakal 4.849.432 22.173.261 357

Greyfurt 11.166.736 15.544.217 39

Rusya'ya narenciye ihracatı iki kata yakın arttı

Kaynak: AA

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