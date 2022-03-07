"Rusya'ya Karşı Ekonomik Savaş"
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Batılı ülkelerin Moskova'ya yönelik yaptırımları Rus ekonomisinde etkisini göstermiş durumda.
Batılı ülkelerin Moskova'ya yönelik yaptırımları Rus ekonomisinde etkisini göstermiş durumda. Bazı uzmanlar, Batı dünyasının askeri değil ama ekonomik açıdan Rusya'ya savaş açtığı yorumlarını yapıyor
Avrupa'nın #Rusya 'ya uyguladığı yaptırımlar sizce yeterli mi? #RusyaUkrayna | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 6, 2022
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