Rusya'ya İngiltere siyasetine müdahale suçlaması
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Rusya'ya İngiltere siyasetine müdahale suçlaması

İngiltere Parlamentosu İstihbarat ve Güvenlik Komitesi (ISC), Rusya'nın İngiltere'yi en büyük istihbarat hedeflerinden biri olarak gördüğünü ve hükümetin Rusya tehdidini görmezden geldiğini bildirdi.

Rusya'ya İngiltere siyasetine müdahale suçlaması
21.07.2020 14:21 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:25

İngiltere Parlamentosu İstihbarat ve Güvenlik Komitesi (ISC), Rusya'nın İngiltere'yi en büyük istihbarat hedeflerinden biri olarak gördüğünü ve hükümetin Rusya tehdidini görmezden geldiğini bildirdi.

ISC, Rusya'nın İngiltere siyasetine müdahalesini detaylandıran 50 sayfalık Rusya raporunu yayımladı.

Raporda, Rusya'nın siber casusluk ve sosyal medya ağlarıyla İngiltere siyasetine müdahale girişimlerinde bulunduğu ve İngiltere'yi Batılı ülkeler arasından en büyük istihbarat hedefi olarak gördüğü aktarıldı.

Rapora göre, hükümet ve İngiliz istihbarat servisi, Kremlin'in Brexit referandumuna ve İskoçya'daki bağımsızlık oylamalarına müdahale tehditlerini görmezden geldi.

Rusya'nın, siber faaliyetlerle ülkelerin demokratik seçimlerine müdahale etmeye çalıştığı belirtilen raporda, "Rusya'nın Birleşik Krallık üzerindeki etkisi yeni normal. Birbiri ardına gelen hükümetler, oligarkları ve paralarını kollarını açarak hoş karşıladılar. Onlara yasa dışı finans imkanı ve Birleşik Krallık şirketleri ile siyasi figürlere erişim için üst düzey bağlantılar sağladılar." ifadelerine yer verildi.

ISC üyesi Stewart Hosie, Rusya'nın 2016'daki Brexit referandumuna müdahale etmek istediğini ancak hükümetin bunu "bilmek istemediğini" söyledi.

Kaynak: AA

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