Rusya'ya İhracatta 'Domates' Etkisi

Türkiye'den Rusya'ya yapılan ihracat, bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 61,4 artarak 1 milyar 408 milyon 844 bin dolara ulaşırken, söz konusu artışa dış satımını ikiye katlayan yaş meyve ve sebze sektörü yön verdi.