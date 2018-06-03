Rusya'ya İhracatta 'Domates' Etkisi

Türkiye'den Rusya'ya yapılan ihracat, bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 61,4 artarak 1 milyar 408 milyon 844 bin dolara ulaşırken, söz konusu artışa dış satımını ikiye katlayan yaş meyve ve sebze sektörü yön verdi.

Rusya'ya İhracatta 'Domates' Etkisi

Türkiye'den Rusya'ya yapılan ihracat, bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 61,4 artarak 1 milyar 408 milyon 844 bin dolara ulaşırken, söz konusu artışa dış satımını ikiye katlayan yaş meyve ve sebze sektörü yön verdi.

Kaynak: Dunya.com

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