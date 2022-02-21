Rusya'ya hazır giyimde 1 milyar dolar ihracat hedefleniyor

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, "Hazır giyimde Rusya'ya 1 milyar dolar ihracat yapıp, ikincilik koltuğuna oturmak istiyoruz." dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bugün başlayan ve 24 Şubat'a kadar devam edecek Collection Premiere Moscow (CPM) ve Child and Junior Fashion Show (CJF) fuarlarına İHKİB öncülüğünde 119 firma ile katılım sağlandı.

İHKİB Başkanı Gültepe, fuarların açılışında yaptığı konuşmada Türkiye'nin 2021'de hazır giyimde 20,3 milyar dolarlık ihracat yaptığını kaydederek, orta vadede bu seviyeyi 33 milyar dolara çıkarmayı ve Türkiye'yi küresel moda liginde ilk üçe sokmayı hedeflediklerini söyledi.

Resmi olarak Çin, Bangladeş ve İtalya'nın ardından geliyor gibi görünse de yolcu beraberinde ve markalar üzerinden gerçekleşen ihracat ile Türkiye'nin, Rusya'nın üçüncü büyük hazır giyim tedarikçisi olduğunu kaydeden Gültepe, "Rusya yıllık 8 milyar doları aşkın hazır giyim ürünü ithal ediyor ve bu pazarda 1 milyar dolar ihracatı yakalayıp ikincilik koltuğuna oturmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gültepe, ülkeler bazında gerçekçi ihracat hedefleri koyduklarını ifade ederek, Rusya pazarında çok daha etkin olmak için var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi.

2021'de Rusya'ya yapılan ihracatın yaklaşık yüzde 25 arttığına dikkati çeken Gültepe, şunları kaydetti:

"20,3 milyar dolar ile ihracat rekoru kırdığımız 2021 yılında Rusya'ya resmi olarak yüzde 24,8 artış oranıyla 287 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Resmi rakamlara baktığımızda Çin, 3,7 milyar dolar ve yüzde 44'lük pay ile Rusya'nın en büyük hazır giyim tedarikçisi konumunda bulunuyor. Ardından Bangladeş, yüzde 9,9 ile ikinci, İtalya yüzde 5,8 ile üçüncü Türkiye ise yüzde 5,7 pay ile dördüncü sırada yer alıyor. Ancak biz biliyoruz ki yolcu beraberi ve markalar üzerinden gerçekleşen ihracat ile halihazırda bu ülkenin üçüncü büyük hazır giyim tedarikçisi konumundayız. Moda endüstrimiz için de önemli pazarlar arasında yer alan Rusya'ya ihracatımızda markalı ürünlerimizin payı ortalamanın üstünde. Hazır giyim markalarımızın en çok mağazası bu ülkede bulunuyor. 20'yi aşkın markamız, 600'e yakın mağaza ve 1.000 civarında satış noktası ile Türk hazır giyim endüstrisini ve modasını temsil ediyor, ihracat için çalışıyor."

Gültepe, her yıl iki kez düzenlenen CPM Fuarı'nda 50'nin üzerinde firmayı Rusya pazarı ile tanıştırıp ihracat kervanına eklediklerini aktararak, "İhracatımızı artırmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. 2021 yılındaki başarımızı daha da taçlandırıp 1 milyar dolar ihracatı yakalayarak Rusya pazarında ikincilik koltuğuna oturmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fuar katılımcılarının üçte biri Türk

Mustafa Gültepe, belirlenen hedefler doğrultusunda İHKİB'in sektörün alt yapısını dijitalleştirme, sürdürülebilirlik, tasarım odaklı üretim ve markalaşma konusunda çeşitli projeler yürüttüğüne de değinerek, tanıtıma da özel önem verdiklerini, bu sebeple Türkiye Moda ve Hazır Giyim Endüstrisi Global Tanıtımı Projesi'ni başlattıklarını bildirdi.

Küresel ölçekteki diğer sektörel fuarları olduğu gibi CPM'i de Türk modasının tanıtımı açısından önemli bir etkinlik olarak değerlendirdiklerini kaydeden Gültepe, 1.300'ün üzerinde markayı buluşturan ve 23 bini aşkın alıcının ziyaret ettiği CPM'e İHKİB olarak 20 yıldır katılım düzenlediklerini söyledi.

Gültepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası sürecinin en geniş katılımlı organizasyonu için firmaların çok iddialı hazırlandığını dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"CPM bölgenin en önemli moda fuarı. Türkiye olarak bu organizasyona büyük önem veriyoruz. Fuarı hazır giyim endüstrimizin tanıtımı için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. İHKİB'in öncülüğünde firmalarımızla 2003'ten bu yana CPM'de yerimizi alıyoruz. Bu sezon 10 bin metrekarelik fuar alanının üç bin metrekarelik alan bize ayrıldı. 66'sı kadın-erkek, 24'ü deri konfeksiyon, 10'u iç giyim olmak üzere 100 firmamızla buradayız. 19 firmamızla da Child & Junior Fashion Moscow'dayız. Hepsi özel tasarımlarla buraya geldi. Firmalarımızın fuara özel hazırladıkları tasarımlar, Ruslar başta olmak üzere tüm ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Bu ilginin önümüzdeki dönemde ihracatımıza pozitif yansımalarının olacağına inanıyorum."