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“Rusya’ya gönderdiğimiz 10 arabadan 5’i geri çevriliyor”

Türkiye Yaş Mey Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu Başkanı Kavak, Türkiye'de üretilen narenciyenin 1.7 milyon tonunun ihraç edildiğini ifade ederek, Akdeniz meyve sineği nedeniyle ihracatta sektör olarak sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

“Rusya’ya gönderdiğimiz 10 arabadan 5’i geri çevriliyor”

Türkiye Yaş Mey Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu Başkanı Kavak, Türkiye'de üretilen narenciyenin 1.7 milyon tonunun ihraç edildiğini ifade ederek, Akdeniz meyve sineği nedeniyle ihracatta sektör olarak sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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