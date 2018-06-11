Rusya'ya Giden Nijerya Milli Takımının Seyahat Kıyafeti Dikkat Çekti

Dünya Kupasında giyecekleri formalarla milyonların beğenisini toplayan Nijerya Milli Takımı futbolcularının, Rusya seyahati için giydikleri kıyafetlerle yeniden gündem oldu.

Rusya'ya Giden Nijerya Milli Takımının Seyahat Kıyafeti Dikkat Çekti

Dünya Kupası için Rusya'ya yola çıkan Nijerya Milli Takımı, Dünya Kupası stilini yepyeni bir seviyeye taşıdı.

Daha önce Dünya Kupasında giyeceği formaları tanıtarak büyük bir beğeni toplayan Nijerya, şimdi de seyehat kıyafetleriyle konuşuluyor.

Rusya'ya giden Nijerya Milli Takımı futbolcularının giydiği seyehat kıyafeti, sosyal medyada kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi.

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