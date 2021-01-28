Rusya'ya gidecek ilk ihracat blok treni yarın yola çıkacak

Rusya'ya gidecek ilk ihracat blok treni yarın yola çıkacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Türkiye ile Rusya Fedrasonu'nun başkenti Moskova arasında işletilecek ilk blok ihracat treninin yarın düzenlenecek tören ile yola çıkacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aralık ayı içerisinde, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve Orta Koridor üzerinden Türkiye ile Çin arasında sefer yapan ihracat trenlerinin başarıyla işletilmesinin ardından, Türkiye ile Rusya arasında blok ihracat trenlerinin de işletilmeye başlanacağı belirtildi. Bu kapsamda, Türkiye'den Rusya'ya gidecek ilk blok ihracat treninin yarın saat 10.00'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı tören ile Ankara Garından yola çıkacağı belirtilerek, "Türkiye ile Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova arasında işletilecek ilk blok ihracat treni, Ankara Garı'ndan uğurlanacak. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünün Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının etkinliğini ve Türk sanayicisinin rekabet gücünü artırma çabalarının bir ürünü olan ilk blok ihracat treni, 15 adet vagona yüklenen 15 konteyner içerisinde, Türkiye'de üretilen 3 bin 321 adet beyaz eşya taşıyacak" denildi.

4 BİN 650 KİLOMETRE YOLU, 8 GÜNDE KAT EDECEKAnkara'dan yola çıkacak trenin, Gürcistan ve Azerbaycan'dan geçerek Rusya Federasyonu'ndaki varış yeri olan Moskova'ya kadar yaklaşık 4 bin 650 kilometre yolu 8 günde kat edeceği belirtilerek, "Pandemi sürecinde ülkemizin ihracatını artırmaya yönelik çalışmaların en büyük destekçisi olan demiryolu taşımacılığının, Türkiye- Rusya aksında da başlatılması ile yepyeni bir döneme adım atıldı. Karayolu+demiryolu kombine taşımacılık ve kapıdan kapıya teslim modeli ile yapılacak olan Türkiye-Rusya arasındaki bu taşıma; ihracatçılarımıza önemli bir alternatif ile rekabette çok önemli yer tutan lojistik maliyetleri ve zaman unsuruna da önemli katkı sunacak" ifadesine yer verildi.Türkiye ile Çin arasında işletilecek yeni ihracat treninin hazırlıklarının sürdüğü ve Çin'in X'ian şehrine gidecek yeni ihracat treninin aynı gün Rusya'ya gidecek blok ihracat trenin ardından hareket edeceği aktarıldı. Çin'e ulaşacak trenin, 8 bin 693 kilometre yol alıp, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 günde ulaştıracağı bildirildi.BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: DEMİRYOLU YATIRIMLARI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Çin ve Rusya ihracat trenleri ile ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Karaismailoğlu, bölgesinde lider, dünyada söz sahibi olmak için demiryolu yatırımlarının Türkiye için çok önemli olduğunu vurguladı. Bakan Karaismailoğlu, son 7 yılda demir yolu yatırımlarının yüzde 14 arttığını belirterek, "Güvenli, hızlı ve kolay ulaşımla ticaretin, üretimin ve ihracatın desteklenmesi hedefiyle bu yatırımları hayata geçiriyoruz. Demir yolunun yatırımlardaki payı 2013 yılında yüzde 33 iken, 2020 yılında bu oran yüzde 47'ye çıkartıldı. 2020'de yüzde 47 olan demir yolu yatırım payı 2023 yılında yüzde 60 olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı