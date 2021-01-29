Rusya'ya gidecek ihracat treni yola çıktı
29.01.2021 10:58 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:02
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya'ya ve Çin'e gidecek ihracat trenlerinin Ankara Gar'dan uğurlanması törenine iştirak etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya'ya ve Çin'e gidecek ihracat trenlerinin Ankara Gar'dan uğurlanması törenine iştirak etti. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat