Rusya'ya gidecek ihracat treni yola çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya'ya ve Çin'e gidecek ihracat trenlerinin Ankara Gar'dan uğurlanması törenine iştirak etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya'ya ve Çin'e gidecek ihracat trenlerinin Ankara Gar'dan uğurlanması törenine iştirak etti. (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat