Rusya'ya en çok mandarin ihraç edildi

12.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:28

Türkiye'den 2020'nin ilk ayında Rusya Federasyonu'na yapılan yaş meyve ve sebze ürünleri ihracatından 85 milyon 902 bin 825 dolar gelir elde edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den yılın ocak ayında 130 bin 195 ton yaş meyve ve sebze ürünü ihraç edildi. Söz konusu ihracattan 85 milyon 902 bin 825 dolar kazanç sağlandı.

Ülkeden geçen yılın aynı döneminde de Rusya'ya 88 bin 804 dolarlık yaş meyve ve sebze ürünü ihraç edilerek 53 milyon 912 bin 45 dolar gelir sağlanmıştı. Böylece Türkiye'den Rusya'ya yılın ilk ayında yapılan yaş meyve ve sebze ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre miktarda yüzde 46,6, değerde de yüzde 59,3 artış gösterdi.

Mandarin ihracatı yüzde 53,6 arttı

Ürün olarak dış satımda 33 milyon 852 bin 508 dolarla mandarin ilk sırada yer aldı. Bu dönemde Rusya'ya 55 bin 26 tonluk mandarin satıldı.

Ülkeden geçen yılın aynı ayında da Rusya'ya 38 bin 138 tonluk mandarin ihracatından 22 milyon 44 bin 519 dolar kazanç elde edilmişti. Böylece Türkiye'den Rusya'ya ocak ayında yapılan mandarin ihracatı da geçen yılın aynı ayına göre miktarda yüzde 44,3, değerde de yüzde 53,6 arttı.

Trabzon'dan yaş meyve sebze ihracatı yüzde 21,4 artış gösterdi

Trabzon'dan da yılın ilk ayında Rusya'ya 13 milyon 463 bin 754 dolar karşılığında 20 bin 652 ton yaş meyve ve sebze ihraç edildi.

Kentten geçen yılın aynı ayında Rusya'ya 17 bin 880 tonluk yaş meyve ve sebze ihracatından 11 milyon 93 bin 558 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece Trabzon'dan 2020'nin ocak ayında Rusya'ya yapılan yaş meyve ve sebze ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre miktarda yüzde 15,5, değerde de yüzde 21,4 artmış oldu.

Trabzon ihracatında da mandarin ilk sırada

Trabzon'dan ürün olarak yapılan ihracatta da mandarin ilk sırada yer aldı. Yılın ilk ayında Rusya'ya 10 bin 967 ton mandarin ihraç edilerek 6 milyon 806 bin 674 dolar gelir sağlandı.

Kentten geçen yılın aynı ayında Rusya'ya 9 bin 996 tonluk mandarin ihracatından 6 milyon 98 bin 176 dolar kazanılmıştı.

Trabzon'dan yılın ocak ayında yapılan mandarin ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre miktarda yüzde 9,7, değerde de yüzde 11,6 arttı.

"Yaş meyve sebze ihracatında yeni sezona güzel başlandı"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, yaş meyve sebze ihracatında yeni sezona güzel başlandığını söyledi.

Yaş meyve ve sebze ihracatının öncelikli pazarının Rusya olduğunu vurgulayan Kalyoncu, bu ülkeye ihracatta yaşanan artışın da sevindirici olduğunu söyledi.

Kalyoncu, Rusya'ya ürün olarak en fazla mandarin satıldığına dikkati çekerek, "Özellikle son aylarda Çin'de ortaya çıkan virüs nedeniyle Rusya'nın kapılarını Çin ürünlerine kapatması, ülkemiz ürünlerine talebi artırdı ve önümüzdeki aylarda bu durum ihracatımıza olumlu yansıyacaktır." dedi.

Domates ihracatında kotanın dolduğunu belirten Kalyoncu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Domates ihracatımızda Rusya'nın ülkemize tanımış olduğu 150 bin ton kotanın dolmuş olması nedeniyle domates ihracatımız şu anda yapılamamaktadır. Kotanın 200 bin tona çıkarılması kararı Rusya tarafından imzaya açıldı ancak ilave verilen bu 50 bin kota dahi sektör tarafından yeterli bulunmamaktadır. İhracatçılar olarak kota uygulamasının tamamen kaldırılmasını Rusya'dan bekliyoruz."

Kaynak: AA