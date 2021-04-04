Rusya'ya domates kotası doluyor
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Rusya'ya domates kotası doluyor

Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇINAR - Haberler | Ekonomi
Rusya'ya domates kotası doluyor

ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) yönetim kurulu üyesi Cüneyt Doğan, Rusya Federasyonu'nun 2017 yılında başlattığı ve 50'şer bin ton olarak uyguladığı domates ihracatında, en son açılan 50 bin tonluk kotada 4 bin 458 tonluk kısmın kaldığını, bunun da 15 güne kadar dolacağını açıkladı.

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ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) yönetim kurulu üyesi Cüneyt Doğan, Rusya Federasyonu'nun 2017 yılında başlattığı ve 50'şer bin ton olarak uyguladığı domates ihracatında, en son açılan 50 bin tonluk kotada 4 bin 458 tonluk kısmın kaldığını, bunun da 15 güne kadar dolacağını açıkladı.

Türkiye'de özellikle Antalya ve Akdeniz illerinin kış döneminde örtüaltı seralarda ürettiği domatesin ihracatında büyük paya sahip Rusya Federasyonu'nun 2017 yılından bu yana uyguladığı kota, hem üreticileri hem de ihracatçıları zor durumda bırakıyor. Kotanın 50'şer bin tonluk açılması, her seferinde kotanın dolması ve yeni kota açılıncaya kadarki süreçte hem domates ihracatının durmasına, hem de bu süreçte Rusya'ya domates gönderen ihracatçıların TIR'larının içeriye alınmaması ve ürünlerin çöpe atılmasına neden oldu.

Başta Antalya olmak üzere Rusya'ya domates ihracatı yapılan bölgelerdeki ihracatçı ve üreticiler, Rusya Federasyonu'nun domates ihracatındaki kota uygulamasından vazgeçmesini talep ediyor. Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği, Antalya Ticaret Borsası gibi kurumlar da kotanın dolmasına az miktar kaldığında ihracatçıları ve üyelerini uyaran mesajlar geçiyor.2017'den geçen yılın aralık ayına kadarki süreçte 50'şer bin ton olarak dört kez kota açılan domates ihracatında, geçen yıl aralık ayında kotalar dolmuş ve ihracat durdurulmuştu. Türkiye'den bakanlıklar düzeyinde yapılan girişimler neticesinde bu yılın şubat ayında 50 bin ton olarak yeni bir kota daha açıldı. 30 Mart 2021 gününe kadar bu kotanın 45 bin 542 tonu ihraç edildi.İhracatçılara uyarıda bulunan ATB yönetim kurulu üyesi Cüneyt Doğan, "Bilindiği üzere Rusya Federasyonu tarafından ülkemize tahsis edilen birikimli kota kapsamında yürütülmekte olup, son olarak geçen yıl domates kotasının 250 bin tona yükseltilmesi akabinde 30 Mart 2021 tarihi itibariyle Rusya'ya domates ihracat kotamız 4 bin 458 ton kalmıştır" dedi.Kalan kotanın ise önümüzdeki 1 hafta-15 gün içinde dolacağına dikkat çeken Doğan, "Bu durum, kış üretimi ve yaz üretim sezonlarının tam ortasına denk gelen bir süreç olduğu için etkilemeyebilir. Ama netice itibariyle şimdi etkilemese bile gelecek sezon üretimin başlamasıyla etkiler. Bizim talebimiz her zaman olduğu gibi kotasız ticaret" diye konuştu.

Rusya'ya domates kotası doluyor
Rusya'ya domates kotası doluyor
Rusya'ya domates kotası doluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇINAR

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