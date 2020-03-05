Rusya'ya domates ihracatında kotanın kaldırılması talebi

05.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:02

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, domateste en büyük pazarlardan Rusya'nın belirlediği 150 bin tonluk kotanın dolması nedeniyle yaşanan sorunun 50 bin tonluk ek kota açılarak çözüldüğünü, ancak söz konusu uygulamanın tamamen kaldırılması gerektiğini bildirdi.

Uçak, yazılı açıklamasında, Rusya'nın belirlediği Türkiye'den yıllık domates ihracat kotasının dolması nedeniyle yaklaşık 1 aydır sevkiyatlarda sorun yaşandığını ifade etti.

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının Rusya'ya domates ihracatında kotanın artırılması yönündeki çabalarının olumlu sonuçlandığını belirten Uçak, şunları kaydetti:

"Rusya'ya domates ihracatında 150 bin tonluk kotanın dolması nedeniyle yaşanan sorun 50 bin tonluk ek kota alınmasıyla çözüldü. Kotanın 200 bin tona çıkarıldığı ile ilgili resmi yazı bize ulaştı. Ancak 50 bin tonluk ek kota, Türk ihracatçısının 3-4 ayda ihraç edeceği bir miktara karşılık geliyor. Dolayısıyla Rusya'ya ihracatta kotanın tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin Rus mevkidaşları ile domates ihracatında kotanın kaldırılması için yürüttükleri diplomasinin 3-4 ay içinde olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz."

Rusya'nın domates üretiminin tüketimine yetmediğine işaret eden Uçak, bu ülkenin Kovid-19 nedeniyle Çin'den yaptığı alımları da durdurduğunu, durumun Rus tüketicisini mağdur eder duruma gelebileceğini de aktardı.

Ege İhracatçı Birlikleri rakamlarına göre Türkiye, 2019 yılında 535 bin ton domates ihraç ederken, karşılığında 304 milyon 445 bin dolar döviz geliri elde etti.

Geçen yıl 98 bin ton Türk domatesi alarak 86 milyon dolar ödeyen Rusya'ya bu yılın ilk iki ayında ise 19 milyon dolarlık domates ihraç edildi.

Kaynak: AA