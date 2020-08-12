Rusya'ya da ihraç edilen 'erkenci' armudun hasadı başladı BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 'erkenci' olarak bilinen 'Santa Maria' cinsi armudun hasadı başladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 'erkenci' olarak bilinen 'Santa Maria' cinsi armudun hasadı başladı. Fiyatı 3 ile 3,5 lira arasında olan armudun, Rusya'ya da ihraç edildiği belirtildi.

Bursa'da şeftalide yüzü gülen üretici, armutta da beklediği rekolteye ulaştı. Üreticiler, fiyat ve verimden memnun kalırken, erkenci armudun hasadına da başladı. İsaören Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, İnegöl'ün gerek iklimi gerekse toprağının kalitesi nedeniyle Türkiye'de ürün kalitesi bakımından birinci sırada olduğunu söyleyerek, "Armut hasadımız başladı. Hasadını yaptığımız armut 'erkenci' olarak bilinen 'Santa Maria' cinsi armut. Bu sene verim ve fiyat iyi. Her sene olduğu gibi verim ve kalite iyi. Fiyatlar 3 TL ile 3,5 TL arasında. Armutlar Karadeniz bölgesine gönderiliyor. Buraya gönderdiğimiz armutların yüzde 70'i tüccarlar aracılığıyla Rusya'ya ihracat yapılıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA