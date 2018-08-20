Rusya'ya Ayakkabı İhracatında Rekor Artış

Rusya ile Türkiye arasında siyasi ilişkilerdeki yakınlaşma ihracat rakamlarına da yansıdı. Türk deri sektörü, 2018 yılının ocak-temmuz döneminde Rusya'ya yüzde 64'lük ihracat artışı yakaladı ve 144 milyon dolar döviz geliri elde etti. Rusya'ya deri ürünleri ihracatında aslan payını 91 milyon 707 bin dolarla ayakkabı ihracatı aldı. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk deri sektörü, Rusya pazarında ihracat rakamlarını daha yukarı taşımak için 27-30 Ağustos Tarihlerinde düzenlenecek olan Euro Shoes Collection Fuarı'na 27 firma ile çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu üstlendiği Euro Shoes Collection Fuarı ile Türk deri sektörü, çifte bayram mutluluğu yaşamak istiyor. Moskova'da Euro Shoes Collection Fuarı'na ilk kez 26 Şubat-1 Mart 2018 tarihleri arasında 19 firma ile katıldıklarını belirten Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, orta ve üst segment ayakkabı ve saraciye ürünlerinin sergilendiği fuarda yeni ticari bağlantılar kurmayı hedeflediklerini, Rusya'ya 2018 yılı sonunda ihracat hedeflerinin 250 milyon dolar olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin 2018 yılında Rusya'ya deri ürünleri ihracatının yüzde 64'lük artışla 144 milyon dolara ulaştığı bilgisini veren Zandar, "Rusya, Türk deri sektörünün geleneksel ihraç pazarlarından biri konumunda. 2014 yılında Rusya'ya 425 milyon dolarlık deri ürünleri ihracat rakamlarına ulaşmak ve geçmek için Euro Shoes Collection Fuarı, Türk ihracatçılarına önemli fırsatlar sunuyor. İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin olumlu seyri ihracat rakamlarımıza yansıyacak" şeklinde konuştu.

RUSYA'YA İHRACATTA ASLAN PAYINI AYAKKABI ALDI

2018 yılının ocak-temmuz döneminde; Türkiye'den Rusya'ya yapılan deri ürünleri ihracatı, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 64'lük artışla 88 milyon 39 bin dolardan, 144 milyon 575 bin dolara çıkarken, ayakkabı ihracatı 91 milyon 707 bin dolarlık tutarla aslan payını aldı. 2018 yılında Türkiye'nin Rusya'ya ayakkabı ihracatı yüzde 120 artış gösterdi. Deri konfeksiyon ürünleri ihracatı yüzde 11'lik artışla 44 milyon 768 bin dolara çıkarken, deri postların ihracatı yüzde 39'luk gelişimle 4.5 milyon dolardan, 6.3 milyon dolara yükseldi. Saraciye ürünleri ihracatı ise 1 milyon 810 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin 2018 yılı sonunda Rusya'ya deri ürünleri ihracatının 250 milyon doları aşması bekleniyor.

(İHA)