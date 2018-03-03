Rusya'ya Ayakkabı İhracatında 100 Milyon Dolar Hedefi

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan Zandar, Rusya'nın Türkiye'ye coğrafi yakınlığından dolayı ihracatta hızlı gelişim gösterebileceklerini belirterek, bu yıl Rusya'ya 100 milyon doların üzerinde ihracat yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya'ya düzenlenen Euro Shoes Premiere Collection Fuarı'na 27 firmayla katılım sağlandığı ifade edildi.

Fuarda, İzmir, İstanbul, Bursa ve Gaziantepli Türk ayakkabı firmalarının ürünlerinin sergilendiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zandar, fuara Almanya'dan sonra ikinci büyük katılımın Türkiye'den olduğunu belirtti.

Rusya'ya ayakkabı ihracatının son 2 yılda artış gösterdiğine işaret eden Zangar, "Ağırlıklı olarak Avrupalı büyük firmaların boy gösterdiği bu fuarda Türk ayakkabı sektörü olarak ağırlıklı kadın ayakkabı üreticileri olmak üzere erkek ve bebek ayakkabı üreticilerimizle yer aldık. Rusya, coğrafi yakınlığımız nedeniyle ihracatta hızlı gelişim gösterebileceğimiz bir pazar. Bu yıl Rusya'ya 100 milyon doların üzerinde ihracat hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.