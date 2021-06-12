Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaralandı
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Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaralandı

Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Burak Karacaoğlu - Haberler | Güncel

Suriye'de Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki köylere düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaralandı.

Suriye'de Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki köylere düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinin Lazkiye ilindeki Hımeymim Üssü'nden 17.40'ta havalanan ve Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Serce, Mantif ve Ruveyha köylerine toplam 12 hava saldırısı düzenledi.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, Serce köyündeki hava saldırılarında 3 sivil yaralandı.

Öte yandan olay yerine çekim için giden AA muhabiri, saldırılarda yaralanan bir çocuğu kendi aracıyla hastaneye ulaştırdı.

Rejim güçleri de sabah saatlerinde İdlib'in güneyindeki Keferlete, Beynin, Keferavid, Fileyfil, Sfohin, Deyir Sünbül, Merayen ve Mağara köylerini karadan karaya atış yapan silahlarla hedef alarak bir sivili öldürmüş, 10 sivili yaralamıştı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki birçok yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak 5 Mart 2020'de Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye ve Rusya arasında yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaralandı
Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaralandı
Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaralandı
Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Burak Karacaoğlu

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