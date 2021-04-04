Rusya'ya ait 3 nükleer denizaltı aynı anda yüzeye çıktı
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Rusya'ya ait 3 nükleer denizaltı aynı anda yüzeye çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rus Donanması Komutanı Amiral Nikolai Yevmenov, 3 Rus nükleer denizaltısının 300 metre yarıçapında bir alan içindeeşzamanlı olarak buzun altından yüzeye çıktığını söyledi.

Rus Donanması Komutanı Amiral Nikolai Yevmenov, 3 Rus nükleer denizaltısının 300 metre yarıçapında bir alan içinde

eşzamanlı olarak buzun altından yüzeye çıktığını söyledi.

Amiral Yevmenov, Franz Josef takımadaları, Alexandra Toprakları Adası ve komşu sularda kapsamlı bir Arktik tatbikat olan Umka-2021'in Rus Coğrafya Derneği'nin katılımıyla yürütüldüğünü bildirerek, "İlk kez alt kutup bölgelerinde bir dizi muharebe eğitimi, bilimsel araştırma ve çeşitli pratik önlemler, tek bir tasarım ve plan altında uygulanmakta" dedi.

Öte yandan tatbikatta, 600'ün üzerinde asker ve sivil personel görev alırken, yaklaşık 200 adet teçhizat ile askeri ve özel donanım bulunuyor. Bölgede ölçülen ortalama hava sıcaklığının eksi 25-30 derece olduğunu aktaran Rus yetkililer, buzun kalınlığının 1.5 metre olduğunu kaydetti.

-İHA-

Rusya'ya ait 3 nükleer denizaltı aynı anda yüzeye çıktı
Rusya'ya ait 3 nükleer denizaltı aynı anda yüzeye çıktı
Rusya'ya ait 3 nükleer denizaltı aynı anda yüzeye çıktı
Rusya'ya ait 3 nükleer denizaltı aynı anda yüzeye çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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