- Rusya'ya ait 3 nükleer denizaltı aynı anda yüzeye çıktı- Rus Donanması tarihinde bir ilk yaşandı

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- Rusya'ya ait 3 nükleer denizaltı aynı anda yüzeye çıktı Rus Donanması tarihinde bir ilk yaşandı Rus Donanması Komutanı Amiral Nikolai Yevmenov, 3 Rus nükleer enerjiyle çalışan denizaltının Rus Donanma tarihinde ilk kez, Arktik tatbikatları sırasında buzun altından 300 metre yarıçapında bir...

- Rusya'ya ait 3 nükleer denizaltı aynı anda yüzeye çıktı

Rus Donanması tarihinde bir ilk yaşandı

MOSKOVA - Rus Donanması Komutanı Amiral Nikolai Yevmenov, 3 Rus nükleer enerjiyle çalışan denizaltının Rus Donanma tarihinde ilk kez, Arktik tatbikatları sırasında buzun altından 300 metre yarıçapında bir alan içinde eşzamanlı olarak su yüzüne çıktığını açıkladı.

Rusya'ya ait 3 nükleer enerjiyle çalışan denizaltının aynı anda yüzeye çıkması ile Rus Donanması tarihinde bir ilk yaşandı. Rus Donanması Komutanı Amiral Nikolai Yevmenov, Rusya'nın arktik tatbikatları sırasında 3 Rus nükleer denizaltısının 300 metre yarıçapında bir alan içinde eşzamanlı olarak buzun altından yüzeye çıktığını belirtti. Yaşanan olayın Rus Donanması tarihinde bir ilk olduğunu aktaran Yevmenov, "Arktik tatbikatının bir parçası olarak, Rus Donanması tarihinde ilk kez 300 metre yarıçapla sınırlı bir alanda 3 nükleer denizaltı buzun altından su yüzüne çıktı" ifadelerini kullandı. Amiral Yevmenov, Franz Josef takımadaları, Alexandra Toprakları Adası ve komşu sularda kapsamlı bir Arktik tatbikat olan Umka-2021'in Rus Coğrafya Derneği'nin katılımıyla yürütüldüğünü bildirerek, "İlk kez alt kutup bölgelerinde bir dizi muharebe eğitimi, bilimsel araştırma ve çeşitli pratik önlemler, tek bir tasarım ve plan altında uygulanmakta" dedi.

Öte yandan tatbikatta, 600'ün üzerinde asker ve sivil personel görev alırken, yaklaşık 200 adet teçhizat ile askeri ve özel donanım bulunuyor. Son verilere göre bölgede ölçülen ortalama hava sıcaklığının eksi 25-30 derece olduğunu aktaran Rus yetkililer, buzun kalınlığının 1.5 metre olduğu ve rüzgar hızının ise saatte 32 metreye ulaştığını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı