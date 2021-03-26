- Rusya'ya ait 3 nükleer denizaltı aynı anda yüzeye çıktı- Rus Donanması tarihinde bir ilk yaşandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

- Rusya'ya ait 3 nükleer denizaltı aynı anda yüzeye çıktı- Rus Donanması tarihinde bir ilk yaşandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Rusya'ya ait 3 nükleer denizaltı aynı anda yüzeye çıktı Rus Donanması tarihinde bir ilk yaşandı Rus Donanması Komutanı Amiral Nikolai Yevmenov, 3 Rus nükleer enerjiyle çalışan denizaltının Rus Donanma tarihinde ilk kez, Arktik tatbikatları sırasında buzun altından 300 metre yarıçapında bir...

- Rusya'ya ait 3 nükleer denizaltı aynı anda yüzeye çıktı

Rus Donanması tarihinde bir ilk yaşandı

MOSKOVA - Rus Donanması Komutanı Amiral Nikolai Yevmenov, 3 Rus nükleer enerjiyle çalışan denizaltının Rus Donanma tarihinde ilk kez, Arktik tatbikatları sırasında buzun altından 300 metre yarıçapında bir alan içinde eşzamanlı olarak su yüzüne çıktığını açıkladı.

Rusya'ya ait 3 nükleer enerjiyle çalışan denizaltının aynı anda yüzeye çıkması ile Rus Donanması tarihinde bir ilk yaşandı. Rus Donanması Komutanı Amiral Nikolai Yevmenov, Rusya'nın arktik tatbikatları sırasında 3 Rus nükleer denizaltısının 300 metre yarıçapında bir alan içinde eşzamanlı olarak buzun altından yüzeye çıktığını belirtti. Yaşanan olayın Rus Donanması tarihinde bir ilk olduğunu aktaran Yevmenov, "Arktik tatbikatının bir parçası olarak, Rus Donanması tarihinde ilk kez 300 metre yarıçapla sınırlı bir alanda 3 nükleer denizaltı buzun altından su yüzüne çıktı" ifadelerini kullandı. Amiral Yevmenov, Franz Josef takımadaları, Alexandra Toprakları Adası ve komşu sularda kapsamlı bir Arktik tatbikat olan Umka-2021'in Rus Coğrafya Derneği'nin katılımıyla yürütüldüğünü bildirerek, "İlk kez alt kutup bölgelerinde bir dizi muharebe eğitimi, bilimsel araştırma ve çeşitli pratik önlemler, tek bir tasarım ve plan altında uygulanmakta" dedi.

Öte yandan tatbikatta, 600'ün üzerinde asker ve sivil personel görev alırken, yaklaşık 200 adet teçhizat ile askeri ve özel donanım bulunuyor. Son verilere göre bölgede ölçülen ortalama hava sıcaklığının eksi 25-30 derece olduğunu aktaran Rus yetkililer, buzun kalınlığının 1.5 metre olduğu ve rüzgar hızının ise saatte 32 metreye ulaştığını kaydetti.

- Rusya'ya ait 3 nükleer denizaltı aynı anda yüzeye çıktı- Rus Donanması tarihinde bir ilk yaşandı
- Rusya'ya ait 3 nükleer denizaltı aynı anda yüzeye çıktı- Rus Donanması tarihinde bir ilk yaşandı
- Rusya'ya ait 3 nükleer denizaltı aynı anda yüzeye çıktı- Rus Donanması tarihinde bir ilk yaşandı
- Rusya'ya ait 3 nükleer denizaltı aynı anda yüzeye çıktı- Rus Donanması tarihinde bir ilk yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Erol Bulut Caner Erkin Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Rusya'ya ait 3 nükleer denizaltı aynı anda yüzeye çıktı- Rus Donanması tarihinde bir ilk yaşandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 21:32:03. #1.15#
title