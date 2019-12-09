Rusya'ya 4 yıllık doping cezası

09.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:05

Dünya Dopingle Mücadele Kurumu (WADA) Rusya'nın 4 yıl boyunca uluslararası müsabakalardan men edilmesi kararı aldı.

Dünya Dopingle Mücadele Kurumu (WADA) İsviçre'nin Lozan kentinde yaptığı toplantıda, Rusya'nın 4 yıl boyunca tüm uluslararası spor müsabakalarından men edilmesi kararı aldı. Rusya, Dünya Anti-Doping Kurulu'nun (WADA) incelemesi sonucunda 4 yıllığına olimpiyatlardan ve birçok spor dalından men edildi. Buna göre Rusya 2020 olimpiyatları ve 2022 dünya kupasında yer alamayacak.

(İHA)

Kaynak: İHA