Rusya'ya 4 yıllık doping cezası
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Rusya'ya 4 yıllık doping cezası

Dünya Dopingle Mücadele Kurumu (WADA) Rusya'nın 4 yıl boyunca uluslararası müsabakalardan men edilmesi kararı aldı.

09.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:05
Rusya'ya 4 yıllık doping cezası

Dünya Dopingle Mücadele Kurumu (WADA) 'nın 4 yıl boyunca uluslararası müsabakalardan men edilmesi kararı aldı.

Dünya Dopingle Mücadele Kurumu (WADA) 'nin kentinde yaptığı toplantıda, Rusya'nın 4 yıl boyunca tüm uluslararası müsabakalarından men edilmesi kararı aldı. Rusya, Dünya Anti-Doping Kurulu'nun (WADA) incelemesi sonucunda 4 yıllığına olimpiyatlardan ve birçok spor dalından men edildi. Buna göre Rusya 2020 olimpiyatları ve 2022 dünya kupasında yer alamayacak.

(İHA)

Kaynak: İHA
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