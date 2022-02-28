"Rusya'ya 2008'de Ağır Yaptırım Uygulanmalıydı" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Rusya'ya 2008'de Ağır Yaptırım Uygulanmalıydı"

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili "yetersizlik" tartışmaları sürerken, Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Sekreteri Namık Kemal Bayar, Moskova'ya karşı 2008'de Gürcistan'daki işgali nedeniyle sert tutum alınmamasının 2014'te Kırım'ın işgaline neden olduğunu söyledi.

Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili "yetersizlik" tartışmaları sürerken, Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Sekreteri Namık Kemal Bayar, Moskova'ya karşı 2008'de Gürcistan'daki işgali nedeniyle sert tutum alınmamasının 2014'te Kırım'ın işgaline neden olduğunu söyledi

DailyMotion.com - Güncel

Gürcistan, Moskova, Kırım, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title