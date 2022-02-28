"Rusya'ya 2008'de Ağır Yaptırım Uygulanmalıydı"

Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili "yetersizlik" tartışmaları sürerken, Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Sekreteri Namık Kemal Bayar, Moskova'ya karşı 2008'de Gürcistan'daki işgali nedeniyle sert tutum alınmamasının 2014'te Kırım'ın işgaline neden olduğunu söyledi

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