Rusya, Washington Büyükelçisini Moskova'ya çağırdı
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Rusya, Washington Büyükelçisini Moskova'ya çağırdı

17.03.2021 21:23 | Son Güncelleme: 17.03.2021 21:44
Rusya, Washington Büyükelçisini Moskova'ya çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov'un ABD ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesi için Moskova'ya çağırıldığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov'un ABD ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesi için Moskova'ya çağırıldığını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın ABD'de yapılan başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini savunması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında sarf ettiği sözler üzerine Rusya'dan yeni hamle geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov'un ABD ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesi için Moskova'ya çağırıldığını belirterek, "Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD ile ilişkiler bağlamında ne yapılması ve nereye taşınması gerektiğini analiz etmek ve istişarelerde bulunmak için Moskova'ya davet edildi" dedi.

Zaharova ayrıca, asıl niyetlerinin ABD ile ikili ilişkileri düzeltmek olduğunu açıkladı.

Biden'dan Putin'e "katil" çıkışı

ABD Ulusal Güvelik Komisyonu tarafından hazırlanan ve dün itibariyle gizliliği kaldırılan raporda, Rusya ve İran'ın, Biden ve eski Başkan Donald Trump arasındaki 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmek için operasyonlar gerçekleştirdiği ifade edilmişti. Raporda, Trump ve Biden arasında süren seçim yarışının sonuçlarını Trump lehine etkilemek üzere Rusya'nın Başkan Biden'ın adaylığını ve Demokrat Partiyi karalama çalışması ile Trump'ı destekleyerek seçim sonuçlarına güveni azaltmaya çalıştığı belirtilmişti.

Raporun ardından Biden ABD medyasına verdiği röportajda, muhabirin "Putin'in katil olduğunu mu düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt olarak "Evet, öyle düşünüyorum" demişti. Biden ayrıca, Putin'in ABD Başkanlık Seçimlerine müdahale etmesinin "bedelini ödeyeceğini" ifade etmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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